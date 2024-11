C.sinistra: Ascani, ‘conferenza programmatica per ricette alternative a destra’

agenzia

Roma, 20 nov. “L’obiettivo di tutti gli alleati deve essere ridare al Paese un governo di centrosinistra liberandoci di questa destra. Per farlo bisogna stare insieme. L’Umbria può diventare un modello a livello nazionale”. Lo sottolinea Anna Ascani, deputata dem e Vicepresidente della Camera.

“Bisogna partire da lontano, dalle esigenze delle persone, proponendo un progetto preciso, un’idea di Paese che fornisca risposte sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro dignitoso e sicuro, sulle politiche per i giovani. O ancora sull’ambiente, sulle imprese, sulla mobilità o le infrastrutture. Occorre essere ben radicati nella società per vedere cosa non va e offrire risposte concrete e credibili. Ed è necessario farlo anche per restituire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, la partecipazione”.