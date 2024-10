C.sinistra: Baldino (M5S), ‘ognuno propria identità ma ci faremo trovare pronti’

agenzia

Roma, 22 ott. “Opposizioni divise? Non bisogna parlare all’unisono per essere un’alternativa credibile nel Paese. Siamo tre forze politiche distinte non un partito unico. Conservare la propria identità è utile per un’eventuale futura coalizione progressista. Ci sono elementi da limare, ci faremo trovare pronti”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S alla Camera, a Giornale Radio.

