C.sinistra: Bertinotti, ‘cambi strada, somma partiti non basta’**

agenzia

Roma, 29 set. “La strada dell’alleanza tra le forze politiche, così come sono oggi costituite nel campo del centrosinistra, anche se sommate, non fa superare la loro debolezza. Una debolezza che è di sistema. Io penso che bisognerebbe incontrare un’altra strada”. Per Fausto Bertinotti il travagliato percorso del centrosinistra alla ricerca di una unità è destinato a non uscire “dai veti e contro veti” se resta il tentativo “di un assemblaggio tra le forze politiche esistenti. Serve un popolo. Va cambiato orizzonte”, dice all’Adnkronos l’ex presidente della Camera.

E quale sarebbe la strada diversa da imboccare? “Quella di una costituente, di un processo dal basso che veda protagonisti le forze politiche, sociali e culturali. Quando c’è un dissenso c’è solo una strada, quella della democrazia”, ricorda Bertinotti.