C.sinistra: Bettini, ‘bene volontà partecipazione cattolici ma partito fuori dal tempo’

Roma, 27 feb. “Da Trieste è giunta una volontà nuova di partecipazione all’impegno pubblico da parte del mondo cattolico. È una buona notizia per la nostra democrazia, afflitta dall’astensionismo e dalla perdita della dimensione valoriale, spirituale e comunitaria. I i cattolici hanno spesso incontrato, intrecciando i rispettivi percorsi, la sinistra e il pensiero del socialismo. Soprattutto nei momenti nei quali sono sembrati in gioco, nella modernità, la vita e i destini della Terra; la sopravvivenza della nostra specie”. Così Goffredo Bettini all’iniziativa ‘Dialogo tra socialismo e cristianesimo: una via autentica’ in corso a Roma.

Il terreno d’incontro è quello che va dalla “discussione di salari non sufficienti” all’ambiente “che si deteriora, la centralità dei profitti e dei consumi, il degrado culturale e la volgarità imperante, il culto della forza e il rifiuto della debolezza, l’esaltazione della guerra e la rinuncia alla fratellanza. Questo è il terreno sul quale si aprono praterie di dialogo tra il pensiero cattolico più avanzato e una rinnovata capacità critica della sinistra”.