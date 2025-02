C.sinistra: Bettini, ‘Carta di Assisi per mettere insieme socialisti e cattolici’

agenzia

Roma, 27 feb. “Ci serve un soggetto di centro, liberale e di impegno civico. Non un partito cattolico. I cattolici stanno ovunque, stanno a destra, nel Pd. La sfida è mettere socialisti e cattolici su un cammino comune e in sintonia sulla lettura del mondo”. Lo dice Goffredo Bettini, dirigente del Pd, in un colloquio con ‘Il Foglio’.

“Si può emendare -aggiunge- quanto proposto da Franceschini. Io dico: mai più divisi e propongo una carta di valori comuni partendo da vita autentica e più giusta, pace, difesa comune, multilateralismo. Una carta da firmare in un luogo simbolico, come Assisi, ci permetterebbe di avere dei valori affini e costruire la coalizione a maglie larghe”.