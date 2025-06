C.sinistra: Bettini, ‘insisto su necessità di soggetto che raccolga forze liberali’

agenzia

Roma, 13 giu. “L’articolo del Tempo di oggi a firma di Aldo Rosati fa parte delle numerose ricostruzioni giornalistiche tutte legittime, ma diverse tra loro. Sono amico del direttore della testata, Tommaso Cerno, da molti anni e lo ritengo assai intelligente ed anche veloce nel pensiero. Non discuto l’articolo perché ognuno è libero di scrivere ciò che crede. Puntualizzo solo la mia posizione politica attuale, che si può facilmente accertare in tanti articoli e interventi che ho fatto in questi mesi”. Lo scrive Goffredo Bettini su Fb.

“Abbiamo perso il referendum e non sottovaluto il fatto. Il risultato però costituisce un grande consenso che garantisce una ripartenza ed una possibilità di espansione. In questo quadro, giudico Elly Schlein una segretaria che ci ha traghettato da uno dei punti più bassi del nostro consenso al 23% e, in futuro, spero ancora di più. La sostengo, soprattutto in questi passaggi di lotta politica, per quello che posso, con convinzione ed amicizia. In questo quadro, ormai almeno da quattro anni insisto sulla necessità di un soggetto che raccolga le forze liberali, repubblicane e moderate che non intendano in alcun modo sottostare alla destra italiana né sostenere il suo fallimento di governo”.