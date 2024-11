agenzia

Roma, 5 nov. Lo scontro tra Beppe Sala e Matteo Renzi? “Oggi tanto è tutto un litigio, non stiamo appresso a queste cose, a questi personalismi e pensiamo piuttosto alle elezioni in Umbria che sono importantissime. Il campo largo? Ha perso perché non è mai esistito…”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Goffredo Bettini, storico dirigente del Pd.

