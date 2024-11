C.sinistra: Bettini ‘serve soggetto politico laico’, endorsement per Alessandro Onorato

agenzia

Roma, 3 nov. Endorsement di Goffredo Bettini, dirigente di primo piano del Pd, per Alessandro Onorato, attuale assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo del Comune di Roma. “C’è un Italia democratica, liberale disposta ad allearsi con una sinistra riformatrice ma non a votarla direttamente. Ecco perché -spiega oggi Bettini oggi in un’intervista a ‘La Stampa’ sulle prospettive del centrosinistra- occorre un ampio soggetto politico liberale, laico, di centro, come fu la Margherita di Rutelli. Non un partito personale ma un’unione di diversi”.

Fatta questa premessa, ecco arrivare l’elogio per Onorato. “Dunque benissimo Sala. Benissimo tanti altri sindaci autorevoli, una rete civica sviluppata in ogni territorio ma senza forza nazionale. C’è anche una nuova generazione che si deve fare avanti. Penso a Roma, al capo della lista civica che ha contribuito alla vittoria di Gualtieri, Alessandro Onorato”.