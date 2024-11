C.sinistra: Bindi, ‘M5S ha superato fase adolescenziale’

agenzia

Roma, 25 nov. “Mi sembra ci siano state alcune cose importanti, prima fra tutte la scelta del campo progressista. A casa mia, progressista non è il contrario di sinistra, le cose dovrebbero portare lì… E’ stata superata la fase nè di destra nè di sinistra. Per me questo è un passo avanti è importante”. Così Rosy Bindi a Tagadà su La7.

“Conte dice che è pronto a non sporcarsi le mani e non è molto elegante verso gli alleati. Comunque si entra in una fase in cui si è disposti a negoziare. Penso che quello che a questo punto dovrebbe accadere è che si condivida il modo in cui si sta insieme: bisogna essere mossi da veri spirito unitario e credo che su questo punto Elly Schlein abbia dato buone lezioni in questo anno ad alleati e potenziali alleati. Non è una cosa che accadrà domani e speriamo che il conflitto che c’è stato con Grillo non porti a qualche conseguenza, a una scissione”.