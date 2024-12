C.sinistra: Boccia, ‘serve un federatore? Serve vincere le elezioni’

agenzia

Roma, 14 dic. “Noi siamo testardamente unitari, il percorso non cambia di un millimetro. L’avversario è la destra. La piattaforma oggi rappresentata dalla segretaria in assemblea è profondamente alternativa ad un’idea di società che la destra ogni giorno ci sta rappresentando. Ad Atreju c’è un’idea d’Italia ai margini dell’Europa condizionata dalle paure e da un fossato sociale che viene aperto ogni giorno”. Lo dice Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, a margine dell’assemblea nazionale dem.