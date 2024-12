C.sinistra: Bonaccini, ‘nuovo e unito per battere destra, M5S compia ultimo miglio’

agenzia

Roma, 16 dic. “Adesso serve un salto di qualità. Perché l’obiettivo è costruire un’alternativa credibile e migliore a questa destra, per batterla nelle urne alle elezioni politiche”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente del Pd Stefano Bonaccini. “Abbiamo ottenuto ottimi risultati alle Amministrative di giugno, a partire dal cappotto nei 6 Comuni capoluogo di regione; e il saldo delle Regionali del 2024 è positivo: partivamo da 6 a 1 per la destra e abbiamo chiuso con un 4 a 3 – sottolinea -. Ma tutto questo, per quanto importante, non basta: serve un centrosinistra nuovo e unito su un progetto di governo del Paese”.