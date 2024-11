C.sinistra: Bonaccini (Pd), ‘serve spazio per moderati, stimo Sala ma non decido io guida’

agenzia

Roma, 5 nov “Di Beppe Sala ho stima, lo conosco, è un ottimo amministratore. La sinistra in Italia da sola non può vincere le elezioni. Credo che serva un progetto per il paese che possa dare spazio ai moderati e centristi. Non tocca a me decidere chi debba eventualmente guidare un progetto liberale-centrista, toccherà certamente ad altri, quello che auspico è che si eviti di litigare”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente del Pd, a Ping pong su Radio1 Rai.

