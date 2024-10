C.sinistra: Bonaccini, ‘serve alternativa, non basta essere ‘contro’ questa destra’

agenzia

Roma, 30 ott. “Il Pil scende verso lo zero nell’ultimo trimestre, la produzione industriale perde oltre 3 punti, dei 29 miliardi di euro di saldo commerciale dei primi 6 mesi del 2024 ben 18,6 miliardi (avete letto bene: più di 2/3 !!!) vengono dalla sola Emilia-Romagna, i prossimi 3 anni prevista per l’Italia la crescita economica più bassa dei paesi di area Ocse. E tra le più basse tra i paesi dell’Unione Europea”. Così Stefano Bonaccini sui social.