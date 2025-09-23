agenzia
C.sinistra: Bonaccini, ‘unire tutti condizione necessaria per mandare Meloni in vacanza’
Roma, 23 set “Dobbiamo costruire l’alternativa, significa un’idea di Paese, come abbiamo fatto bene per una idea di regione. Sapendo che unire tutti non è sufficiente per vincere, ma con questa legge elettorale diventa condizione necessaria”. Lo ha detto Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd aggiungendo, tra le altre cose: “Se vogliamo che Giorgia Meloni non vada in vacanza bisogna fare come tre anni fa” ma “non sono cosi pessimista”.
