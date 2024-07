C.sinistra: Bonelli (Avs), ‘unità antidoto democratico a peggiore destra d’Europa’

agenzia

Roma, 2 lug. “In Francia Macron si è potuto permettere un azzardo con le elezioni legislative perché comunque, male che andrà, non consegnerà tout court, ai lepenisti, la guida del Paese. Lui sarà sempre il Presidente della Repubblica francese, il garante della democrazia e il quadro che verrà fuori dal ballottaggio sarà tutt’altro che monocolore”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Se è vero che il partito della Le Pen e di Bardella è il primo partito in Francia, è anche vero che rappresenta solo un terzo dei francesi e il sistema elettorale a doppio turno può farlo emergere plasticamente. Da un lato, facciamo bene a preoccuparci per l’affermazione populista in Francia come in America con Trump. Dall’altro lato dobbiamo, però, essere coscienti che le nostre democrazie sono talmente solide che possono sopportare brevi esperienze, da noi considerate negative, ma che trovano il conforto elettorale. Si organizza l’opposizione, si offre l’alternativa e si scopre facilmente il bluff di un messaggio che funziona quando si è all’opposizione ma si sgonfia immediatamente alla prova del governo, basta lavorare e pazientare. In pratica l’unico modo per sconfiggerli”, conclude.

