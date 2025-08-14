C.sinistra: Bonelli, ‘bene Schlein ma casa comune si costruisce su pilastri condivisi da tutti i partiti’**

agenzia

Roma, 14 ago “Gli obiettivi che introduce Schlein sono assolutamente condivisibili” ma “invito Schlein a non parlare solo al suo partito per cercare di capire come si costruisce l’alleanza considerando i pilastri fondamentali della casa che stiamo andando a costruire, perché la casa non si può costruire su un solo pilastro”. Lo dice Angelo Bonelli commentando l’intervista della segretaria del Pd Elly Schlein all’Adnkronos.

“La destra si può battere e noi siamo in condizioni di farlo”, è la premessa del deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, che spiega all’Adnkronos: “Ma mi permetto di dire che quello che manca, per noi, nel ragionamento della Schlein è il tema della centralità ecologica, un elemento fondamentale che ci permettiamo di introdurre perché con il governo Meloni sono state messe in discussione conquiste ambientali fortissime”.