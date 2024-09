C.sinistra: Bonelli, ‘costruire terra comune, abbiamo responsabilità’

agenzia

Roma, 13 set. “La nostra sfida non è una sommatoria di sigle e nomi ma quella di costruire un progetto, ampio e inclusivo, fondato sui valori dell’antifascismo, che sappia affrontare la sfida epocale della crisi climatica che non può essere separata dalla questione sociale”. Così il deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli.

“Dobbiamo avere la consapevolezza di avere una responsabilità di fronte alle cittadine e ai cittadini, non solo di essere uniti, ma di costruire un processo capace di accogliere le forze sociali, lontano dalla visione di questo governo, che avanza con leggi repressive, come il disegno di legge sulla sicurezza che punta a incarcerare operai e studenti che lottano per difendere il posto di lavoro o per avere scuole migliori. Per questo dalla festa di AVS abbiamo lanciato Terra Comune. Non possiamo permettere che l’Italia venga trascinata indietro, né su temi economici né su quelli dei diritti civili e ambientali”.