C.sinistra: Bonelli, ‘uniti a difesa Costituzione e per contrastare destra di Meloni’

Roma, 19 giu. “Abbiamo riempito la piazza oltre ogni aspettativa, dimostrando che cittadini e partiti di opposizione sono uniti contro il premierato e l’autonomia differenziata proposti dal governo Meloni, riforme che spaccano l’Italia e indeboliscono il Sud e il ruolo del Presidente della Repubblica. Utilizzeremo tutti i mezzi parlamentari per bloccare queste riforme e siamo pronti a indire un referendum con il sostegno degli italiani”. Così il deputato di AVS Angelo Bonelli, in un’intervista rilasciata a l’Unità, a margine della manifestazione di ieri in piazza Santi Apostoli a Roma.