C.sinistra: Bonelli, ‘urgente alternativa a destra, Paese non può più aspettare’

Roma, 22 mar. “Oggi più che mai è urgente costruire un’alternativa politica forte e credibile a questa destra, che mentre il Paese sprofonda nella crisi sociale, tenta di riscrivere la storia per nascondere le proprie responsabilità. Il caro energia, l’aumento della povertà, una pressione fiscale che pesa sempre di più sulle famiglie: il governo ignora questi problemi reali, preferendo manipolare la memoria collettiva e cancellare le radici antifasciste della nostra democrazia, attaccando il Manifesto di Ventotene”. Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenuto al congresso nazionale straordinario del Psi, che si svolge a Napoli.