C.sinistra: Bonifazi, ‘da Calenda frustrazione e consuete bugie contro Renzi’

agenzia

Roma, 19 set “Anche oggi Carlo Calenda affida a un quotidiano la sua frustrazione contro Matteo Renzi. E ribadisce le consuete bugie. Non è vero che Calenda ha riportato Renzi nel 2022 in Parlamento. Al contrario è vero che Azione non aveva le firme necessarie per presentarsi alle Politiche e Italia Viva ha sopperito con generosità aiutando Calenda e i suoi amici”. Lo scrive in un post su X il deputato di Italia viva Francesco Bonifazi.