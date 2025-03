C.sinistra: Borghi (Iv), ‘è ora di costruire alterantiva a Meloni e suo trumpismo’

agenzia

Roma, 28 mar. Se non ci vogliamo arrendere al melonismo, che è in sostanza un trumpismo in salsa tricolore, il momento per costruire l’alternativa è questo. Lo dico ai partiti del centro sinistra, ma anche alle forze sociali”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, intervistato a Radio Leopolda.

“Giorgia Meloni si accontenta di festeggiare il quinto posto nella hit parade dei governi più longevi, anche se la stabilità dell’inerzia e’ dannosa, ma contemporaneamente ha calato l’asso. Ha detto: riprendiamo la discussione sul premierato, su cui il referendum si farà nella prossima legislatura, ma intanto modifichiamo la legge elettorale. Con un sistema che preveda l’indicazione del candidato premier e il premio di maggioranza, quindi un premierato sostanziale, il centro sinistra è obbligato a fare un salto di qualità nella direzione di una maggiore unità. Se Meloni tenta la sortita per uscire dallo stallo – conclude Borghi – noi del centro sinistra e quel mondo che non vuole consegnare l’Italia alla premier e al suo trumpismo, deve lavorare per costruire, fattualmente, l’alternativa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA