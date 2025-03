C.sinistra: Borghi (Iv), ‘nuovo europeismo mastice alleanza’

agenzia

Roma, 21 mar. “Italia Viva è impegnata nella costruzione di questo centro che guarda a sinistra, per dare una alternativa a questa destra che sta malgovernando. Stiamo lavorando in maniera unitaria e costruttiva per trovare un minimo comune denominatore. Il mastice di una alleanza di carattere politico può essere proprio il nuovo europeismo”. Lo dice a Radio Leopolda il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

“Possono unirci le idee e le suggestioni su come vogliamo che l’Italia stia all’interno dell’Europa nel prossimo futuro. Per costruire un nuovo centro sinistra che stia dentro la modernità e non utilizzi slogan del passato, mettendo al centro il modo in cui declinare questo nuovo europeismo e quello che accadrà nei prossimi anni. Insomma – conclude Borghi – diventare i paladini che incarnano questo nuovo europeismo, e credo che questa sia la risposta politica da dare alla piazza di Roma del 15 marzo. Italia Viva vuole stare positivamente dentro questo processo”.

