C.sinistra: Borghi (Iv), ‘pazienza dei forti contro ‘Chigite’ e veti Conte’

Roma, 1 ott. “Con il Movimento 5 stelle e i suoi veti serve la pazienza dei forti”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, ospite a Specchio dei tempi su Rainews24.

“Abbiamo dato una risposta a una proposta fatta da Elly Schlein all’interno della direzione del suo partito dopo le elezioni europee: ‘basta veti, lavoriamo insieme per creare una alternativa al governo della destra’. Nella nostra assemblea di sabato abbiamo formalmente accettato la proposta di aprire un confronto, ma in Italia c’è chi è malato di ‘Chigite’. Una volta che si è stati a palazzo Chigi, talvolta ci si innamora di se stessi e si fa di tutto per tornarci”.