C.sinistra: Calenda, ‘Azione disponibile a creare area indipendente’

Roma, 13 dic Appena finito il tormentone del Campo largo inizia quello del Centro. Ovviamente inteso come un cespuglio funzionale al Pd. Per ciò che concerne Azione massima disponibilità a lavorare con chi vuole costruire un’area repubblicana, liberale e popolare ‘indipendente’. Per il resto ci occuperemo di nucleare, sanità, Stellantis, scuola etc”. Così il segretario di Azione Carlo Calenda su X.

