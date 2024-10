C.sinistra: Calenda, ‘campo largo? E’ formula politica inesistente di cui mai fatto parte’

agenzia

Roma, 2 ott. Il campo largo è mai iniziato? “Azione è nata quando il Pd ha fatto l’alleanza con il M5s, quindi pensando che quel campo largo servisse per governare l’Italia. Ora le elezioni ci sono fra 5 anni, nel frattempo l’opposizione dovrebbe fare azioni concrete…. Non chiacchierare su formule politiche che non esistono”. Così Carlo Calenda su Rai news.

“La morte del campo largo – aggiunge – è una certificazione che non ci riguarda perché noi non ne abbiamo mai fatto parte”.

