C.sinistra: Calenda, ”tenda’ moderati? Basta con cose incomprensibili’

agenzia

Roma, 1 lug. Ci sono questioni che “mi vedono distante da Schlein, Fratoianni, Bonelli, Conte che sono dirimenti. La capacità di fare un piano energetico che non sia demenziale e non faccia scappare le imprese è un fatto dirimente. E poi il tema centralissimo della sicurezza su cui Orban ha vinto le elezioni perché Budapest è una delle città più sicure dell’Europa. Questi temi per il campo largo sono marginali, mentre per me sono centrali. Quindi noi faremo quello che abbiamo promesso agli elettori: un’area liberale, pragmatica”. Lo dice Carlo Calenda a L’Aria che Tira su La7.