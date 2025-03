C.sinistra: Conte, ”carta Assisi’ di Bettini? Ha sempre sguardo lungo’

agenzia

Roma, 28 feb. “Bettini ha uno sguardo lungo, che travalica le polemiche di giornata e la bassa corte della politica”. Lo dice Giuseppe Conte al Il Foglio a proposito della proposta lanciata sul quotidiano da Goffredo Bettini della ‘carta di Assisi’, una carta dei valori delle opposizioni. “Confrontarsi con lui – aggiunge il leader M5S – è sempre stimolante. La Carta di Assisi la vedrei non come strumento per un’alleanza strettamente politica ma, di più, come manifesto per gettare l’umanità verso un futuro di pace e riaffermare il valore dell’uomo rispetto alla deriva tecnocratica che ci sta privando della nostra condizione naturale”.

E ancora: “Tutto sta cambiando rapidamente ma i segni della crisi dell’Occidente erano già evidenti da tempo. Oggi ci scopriamo in crisi con la Nato, ma quante volte sono suonati a vuoto i richiami sulla necessità di rivederne la mission? Ci ritroviamo in una guerra folle di dazi che farà male a tutti, ma da quanto tempo diciamo che le regole sul commercio internazionale sono superate? La verità è che siamo completamente assorbiti da un chiacchiericcio politicastro. Paghiamo il deficit di progetti di ampio respiro. Ci aggrappiamo ai nostri idoli, come la rincorsa a comprare armi, sperando che scaccino via l’incertezza, ma non comprendiamo che il nostro bisogno di sicurezza non potremo soddisfarlo aumentando la nostra potenza di fuoco”. Quanto al ‘superamento dell’atlantismo’: “Trump ci sbatte in faccia il primato dell’economia e della tecnocrazia. Trump ci ha sfidato? Bene: rispondiamo per le rime con i controdazi ma portiamo su un terreno dove lui si muove male: quello del primato della politica e del diritto”.