agenzia
C.sinistra: Conte, ‘centro? Per ora personalismi, se nascerà ci confronteremo’
Roma, 13 set. “Non c’è ancora un’aggregazione” al centro “con cui potersi confrontare. Se qualcosa nascerà di consistente valutiamo ma ancora siamo ai personalismi, non c’è niente con cui potersi confrontare. C’è un progetto progressista che mira anche ad allargare il consenso, credo che sia questo l’obiettivo”. Lo dice Giuseppe Conte alla festa dell’Unità di Reggio Emilia con Dario Franceschini.
