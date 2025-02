C.sinistra: Conte, ‘dialogo con Pd ma no a finte alleanze’

agenzia

Roma, 2 feb. “Ci stiamo confrontando e ci sono dei terreni in comune. Ma sarebbe ancora più cinico presentarsi in coalizione ed esibire una unità fittizia senza misurarsi concretamente anche sulle questioni che ci dividono. Sarebbe una finta alleanza che si sfalderebbe il giorno dopo le elezioni”. Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, a repubblica. Anche per questo, aggiunge, quella di Dario Franceschini “è una proposta che guardo con attenzione, perché è un tentativo di rendere compatibili le differenze”.

Nel rapporto con il Pd, il leader M5S sottolinea luci e ombre.”Al momento ci sono dei punti in comune ma anche questioni fondamentali che ci dividono”. L’atteggiamento sulla guerra in Ucraina, innanzitutto. “La pace, ad esempio, per noi è dirimente mentre il Pd ha sposato, con la maggioranza di governo, una linea di sostegno incondizionato anche militare all’Ucraina e persegue l’isolamento della Russia”.