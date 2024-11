agenzia

Roma, 15 nov. “Meloni dice che ci vergogniamo di farci vedere insieme? Ma oggi l’incontro c’è o non c’è? Lasciamo stare polemiche sciocche e inutili. Siamo insieme in Umbria e in Emilia, uniti e convinti di poter presentare una proposta seria ai cittadini”. Così Giuseppe Conte a Terni parlando del centrosinistra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA