C.sinistra: Franceschini, ‘forza centro sarebbe utile, ci sono giovani emergenti’

agenzia

Roma, 13 set. “Avs e M5S e Pd insieme sono vicini al 40%, possiamo sperare che vadano meglio, ma se, anziché la frammentazione che c’è adesso, al centro nascesse una forza che sta stabilmente all’interno di questa alleanza, sarebbe molto utile per battere la destra. Ci sono molti giovani emergenti, dobbiamo augurarci che questo progetto vada avanti”. Lo dice Dario Franceschini alla festa dell’Unità a Reggio Emilia con Giuseppe Conte.

