C.sinistra: Franceschini, ‘Meloni? Non fa paura, sfida è occuparsi di contenuti’

Roma, 13 set. “Le coalizioni, una volta, erano aggregate attorno alla paura dell’avversario: Berlusconi aggregava sulla paura del comunismo, Ds e Margherita aggregavano sulla paura di Berlusconi. Della Meloni si può dire molto male, ma non fa paura. Le coalizioni devono aggregarsi attorno ai contenuti. La sfida vera, che io colgo in Conte, è quella di occuparci di contenuti. Con battaglie parlamentari comuni, nei consigli comunali e regionali da cui far nascere un programma, che non può essere fatto a tavolino”. Lo dice Dario Franceschini alla festa dell’Unità di Reggio Emilia con Giuseppe Conte.

