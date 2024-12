C.sinistra: Fratoianni, ‘concentriamoci su proposte per cittadini’

agenzia

Roma, 3 dic. “Dopo le elezioni politiche del 2022 nella stragrande maggioranza dei casi la coalizione di centrosinistra si è presentata unita, con al centro di questa alleanza Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra, il cuore di un’alleanza, perché è chiaro che nessuno da solo non ce la può fare, e che ripeto si candida a governare il Paese dopo i disastri della destra al governo”. Lo ha detto Nicola Fratoianni di Avs a margine di una conferenza stampa a Palermo.

“La direzione giusta da prendere è smettere di discutere delle aggettivazioni e di come la si chiami questa alleanza – ha proseguito il leader di SI – e concentrarsi su quello che vogliamo proporre agli italiani, sulle risposte per i problemi quotidiani che attanagliano i cittadini. Su quale idea di Paese vogliamo mettere in campo”.