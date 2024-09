C.sinistra: ‘Fratoianni, ‘non vogliamo Renzi nel campo largo’

agenzia

Roma, 28 set. “Se si può dire che non vogliamo Renzi nel campo largo? Sì, si può dire. Pensiamo proprio che non sia una buona idea. Per vincere le elezioni serve credibilità: oggi Pd, M5S e AVS sono molto più vicine al centrodestra di quanto non lo fossero le sgangherate e frantumate coalizioni del 2022”. Lo ha affermato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, ospite a “L’Attimo fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla Fm di Giornale Radio Rai.

