C.sinistra: Fratoianni, ‘va allargato ma non con una sedia in più, serve proposta credibile’

agenzia

Roma, 13 set. “Quando qualcuno mi chiede se dobbiamo allargare centrosinistra e il fronte progressista io rispondo sì, ma aggiungo che dobbiamo allargarlo alla società italiana e al consenso, perché dobbiamo recuperare i tanti, troppi, troppe, tante che non votano più, non partecipano più e non lo fanno forse perché si sono sentiti delusi o traditi da scelte anche quando al governo del Paese non c’era la destra”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.