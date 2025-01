C.sinistra: Gentiloni, ‘credibilità dipende dal Pd e non da altre forze, darò una mano ma no a ruoli’

agenzia

Roma, 18 gen “Io, nel mio piccolo, ho lavorato per il Pd da più di 30 anni. Questo è il mio mondo, ‘ndo vai?” ma “non aspiro ad alcun ruolo. E’ la prima volta in 20-30 anni che dico parlo per me, mi piacerebbe dare un contributo”. Lo ha detto Paolo Gentiloni nel suo intervento all’Assemblea di Libertà eguale a Orvieto.

“Penso che il nostro problema sia il riconoscere l’utilità e l’importanza del fatto che nascano forze moderate e riformiste, sono un sostenitore, non c’è auto sufficienza da parte nostra -ha detto l’ex premier-. Ma la credibilità dell’alternativa non può essere data a queste formazioni, dipende dal profilo della forza fondamentale che può guidare la coalizione. E’ sempre stato così”.