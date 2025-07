C.sinistra: ‘L’alternativa c’è già’, Schlein serra i ranghi con gli altri leader (ma Conte non c’è)

agenzia

Roma, 25 lug “L’alternativa c’è già ed è possibile”. Parola di Elly Schlein. La segretaria del Pd lo ha detto davanti ai ‘colleghi’ leader del centrosinistra, anche virtualmente. Perché la sedia riservata a Giuseppe Conte dalla Società italiana di teoria e critica, che ha organizzato il seminario su ‘Una legge per la piena e buona occupazione’, è rimasta vuota per “impegni improvvisi” del leader M5s. Ma agli alleati presenti (Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli) la Schlein ha chiarito che i lavori in corso nel campo largo (o come lo si voglia chiamare) sono parecchio avanti.

“L’alternativa è già in campo con modelli positivi. La mettiamo in campo alle regionali e poi alle politiche. ‘There is no alternative’ è lo slogan più di destra che c’è e infatti lo diceva la Tatcher. Non è vero, il ruolo dei progressisti è quello di costruire l’alternativa lì dove sembra mancare”, ha spiegato. La segretaria del Pd era stata sollecitata da Bonelli, nel suo intervento al seminario: “Ho parlato con Conte, con Fratoianni parlo sempre, oggi lo dico a Elly: dobbiamo aprire, dopo le regionali, un cantiere per le principali proposte programmatiche per vincere le elezioni, per una riconquista anche sentimentale di un pezzo maggioritario della popolazione. Dobbiamo essere pronti”.

Un appello, quello del ‘facciamo presto e bene’, che Fratoianni aveva raccolto: “Dobbiamo recuperare l’ambizione per offrire una alternativa al governo Meloni e a una potente narrazione di destra, per far sentire alle persone che se votano qui qualcosa cambia. Dobbiamo arricchire una traccia di alternativa che è già lì, lavorare a una alleanza chiara e trasparente tra le nostre forze politiche ma, prima di tutto, farla camminare nel Paese”.

La Schlein ha chiarito che lei c’è, eccome. E anche che un programma di centrosinistra non è affatto virtuale. Anzi: “Salario minimo, riduzione dell’orario di lavoro, congedo parentale, povertà lavorativa, sicurezza e salute sul lavoro, gli emendamenti su collegato lavoro, sul Dl Pnnr e sul Dl Pa, i rinnovi contrattuali”, ha snocciolato la leader dem riferendosi ai temi su cui già il campo largo lavora insieme. Ancora, “Investimenti orientati come il Next generation Eu, tutela del lavoro autonomo, worker buyout, formazione permanente, una proposta di politica industriale che il governo non ha mai fatto in tre anni” e tanto altro.

Insomma, “c’è una traccia di lavoro comune, una iniziativa complessiva, anche se ogni tanto sfugge. Affrontiamo insieme questi vari spunti, trasmettiamo che questa visione c’è, le nostre forze stanno già lavorando per dare una segnale di speranza. L’lternativa c’è ed è possibile”.