C.sinistra: Magi, ‘Ruffini? Può dare contributo come altri, si parta da temi e forze in campo’**

Roma, 13 dic “Io non penso che ci si possa considerare in campo o meno perchè si sceglie di dimettersi o per una intervista. Io penso che serva una discussione politica partire dalle forze che sono presenti in quest’area, altrimenti si rischia di creare un percorso che bypassa l’esistente e non credo che questa cosa possa funzionare”. Lo dice il segretario di +Europa Riccardo Magi a proposito delle prospettive del centrosinistra e del dibattito sul contributo di Ernesto Maria Ruffini, dopo la sua decisione di dimettersi da direttore della Agenzia delle Entrate.

“Ruffini è una persona assolutamente rispettabile, ha grandi competenze, l’ho conosciuto anni fa. Se vuole dare un contributo è un fatto positivo, ma vale per tanti altri. Ma non penso possa funzionare costruire al contrario una aggregazione politica”, spiega Magi, interpellato all’Adnkronos.

“Penso da tempo che la cosa più utile da fare sia partire dai temi, dalle riforme, dagli obiettivi. Ho paura che partendo dai nomi di supposti federatori più o meno calati dal’alto, o dal lato, poi si rischi di bruciare figure che invece potrebbero avere un ruolo nel contribuire alla creazione di una proposta politica”, spiega ancora Magi.