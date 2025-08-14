C.sinistra: Magi, ‘Schlein vada oltre i 5 temi condivisibili, serve un tavolo permanente’**

agenzia

Roma, 14 ago “Il fallimento di Meloni è nei numeri che la inchiodano su ogni fronte: dalla tassazione ai salari, dalla produttività ai tempi d’attesa per la Sanità, per non parlare del turismo e della sicurezza. Costruire un’alternativa in grado di recuperare credibilità e consenso è il dovere che abbiamo, ma oltre ai cinque ambiti condivisibili che Schlein elenca va costruita un’alternativa fondata sul federalismo europeo, sull’innovazione, sulla promozione delle libertà individuali e sulla difesa della libertà di ricerca scientifica”. Lo dice Riccardo Magi, commentando l’intervista di Elly Schlein all’Adnkronos.

“Poi c’è un dato di metodo: l’alternativa si costruisce con il confronto politico costante e quotidiano: da sempre chiediamo un tavolo di confronto permanente delle opposizioni, un luogo in cui si condividano le proposte, senza nascondere differenze e distanze ma lavorando per comporle politicamente”, prosegue il segretario di +Europa.