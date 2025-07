C.sinistra: Onorato, ‘proposta civica cresce, nostro compito allargare’

agenzia

Roma, 23 lug. “A Roma un mese fa c’erano amministratori civici di 10 città, oggi a Fermo siamo 200 tra consiglieri, assessori e sindaci arrivati da tutta Italia. E’ un grande passo in avanti per costruire una nuova proposta politica civica, che nasce dal basso e sia davvero riformista, per completare il campo del centrosinistra”. Lo ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale durante l’evento ‘Cambiare le Marche, migliora l’Italia’ a Fermo.

“Non intendiamo fare concorrenza a nessuno. Il nostro compito è allargare. Non certo quello di aggiungere confusione e conflittualità. Mettere in rete le virtuose esperienze locali significa valorizzare amministratori scelti dai cittadini che ogni giorno, lavorando fianco a fianco con le persone, dimostrano di avere idee, competenze e credibilità per affrontare, e risolvere, i problemi quotidiani delle famiglie”.