C.sinistra: Orlando, ‘bene svolta progressista M5S ma su alleanze sia coerente’

Roma, 2 dic. “Penso sia molto giusto come la segretaria ha declinato la questione: unità, ma non a tutti i costi. Questo non significa rinunciare a essere ‘testardamente unitari’. (…). Se partiamo dal confronto sui singoli temi le convergenze ci saranno. Il M5s va sfidato sulla prospettiva del Paese affrontando i singoli temi: diteci cosa volete fare nel merito. Se al tavolo del programma sei d’accordo nove volte su dieci mi sembra difficile riproporre il ragionamento ‘tu sì tu no’ senza cadere nel ridicolo”. Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista al quotidiano La Stampa.

“Le alleanze ‘variabili’ sono un limite enorme. Faccio parte di coloro che possono testimoniare gli effetti negativi di un mancato chiarimento sulla prospettiva… Ma questo problema non si supera con gli aut-aut. C’è stata un’evoluzione importante frutto del confronto che ora va proseguito sui temi: dall’alto, con iniziative programmatiche comuni, e dal basso con comitati per l’alternativa sul territorio. Ciò farà emergere meglio la contraddizione: se ti collochi nel campo progressista, denunci le politiche della destra, poi diventa difficile dire che non sei nella coalizione per batterla. La contraddizione nel M5S non ancora risolta è questa: l’importanza eccessiva che attribuiscono al tema delle alleanze, del rapporto con Renzi. Una forza politica con una forte identità non teme alleanze con forze diverse da sé. E se una volta stai dentro ed una stai fuori, però, l’unico messaggio che rischi di dare e’ che sei confuso”.