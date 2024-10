C.sinistra: P. De Luca (Pd), ‘no diktat, costruire responsabilmente alternativa a destra’

agenzia

Roma, 1 ott. “Alleanze? Non funzionano quelle costruite artificiosamente solo per battere gli avversari senza condividere un’idea di Paese e un progetto di governo che è la condizione per essere credibili e attrattivi agli occhi degli elettori. In questa prospettiva, però, non possiamo accettare diktat. Concentriamoci meno sui veti e più sui voti per battere la destra. Il Pd ha un ruolo decisivo al riguardo e deve mettere responsabilmente, con pazienza, attorno allo stesso tavolo tutte le forze intenzionate a costruire l’alternativa per smussare le distanze e consolidare ciò su cui siamo già in sintonia”. Lo ha detto, Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione bicamerale Affari regionali e coordinatore nazionale dell’area riformista, in un’intervista a l’Unità.