C.sinistra: Picierno, ‘coalizione nasce solo se ci sono idee comuni’

Roma, 28 apr. “Lo sforzo per costruire un’alternativa a questo governo di destra, è uno sforzo imprescindibile. Il tema del campo largo e quindi di una coalizione, non rappresenta un fine, ma un mezzo, così come lo è il governo del Paese. Per questo la vera questione è: che cosa pensiamo noi, coalizione di centrosinistra, in merito alla politica estera, alla difesa dell’Ucraina, alle provocazioni della Russia? Noi dobbiamo stabilire delle linee rosse”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo nella trasmissione di Ivan Grieco.