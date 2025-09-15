C.sinistra: Picierno, ‘serve chiarimento con Conte, responsabilità chi guida Pd’

agenzia

Roma, 15 set. “Credo che si stia continuando a rimandare un chiarimento con Conte. E questa è una responsabilità di chi guida il Partito Democratico”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo a L’Aria che Tira.

“Io non penso, l’ho detto tante volte, che ripetere la formula ‘testardamente unitari’ o ripetere la parola unità, basti a realizzare l’unità stessa. È possibile tenere insieme cose diverse. È possibile dare al centrosinistra un progetto politico credibile e vincente ma questo passa per un chiarimento che si continua colpevolmente a rimandare. Quando Schlein dice ‘è giusto che non siamo d’accordo che l’Ucraina sia stata invasa in maniera criminale’, io dico che invece non è giusto. Perché se un partito di centrosinistra non sa riconoscere la resistenza di un popolo che resiste a un esercito oppressore di stampo imperialista, come è quello di Putin, allora non può dirsi una coalizione di sinistra. Questi sono i fondamentali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA