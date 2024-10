agenzia

Roma, 2 ott. “I 5 Stelle hanno detto che non ci sono. Non penso sia accettabile dal Pd un’impostazione basata sui veti che non è politica. Schiena dritta: ci siamo stancati di questi dispettucci dei 5 Stelle”. Così Pina Picierno a L’aria che Tira su La7.

