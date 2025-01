agenzia

Roma, 26 gen “Ci vuole il coraggio di qualcuno che sappia mettere insieme tutti. La ledership si conquista, ma oggi nei partiti non c’è il desiderio di diventare leader ma di conservare quel poco che si ha. Così non si vince”. Lo ha detto Romano Prodi a In altre parole parlando del centrosinistra.

