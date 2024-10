C.sinistra: prove di disgelo, verso piazza unitaria leader in Liguria**

agenzia

Roma, 11 ott. Prove di disgelo nel campo progressista dopo le ultime tensioni sfociate in una distanza, anche fisica, tra Elly Schlein e Giuseppe Conte che da giorni non si vedono più insieme. Si sta infatti concretizzando la possibilità di una piazza unitaria dei leader a sostegno di Andrea Orlando in Liguria. Un progetto a cui il candidato del centrosinistra stava lavorando da tempo, poi le tensioni a Roma avevano rallentato il tutto. Giorni complicati in cui Orlando aveva lanciato un appello all’unità. E qualcosa sembra muoversi in questo senso. A dare la spinta è stato il leader M5S oggi a Genova.

“Se abbiamo un progetto in comune, non ho alcuna difficoltà a fare la chiusura della campagna elettorale con Schlein e con altri che sono coinvolti in questo progetto politico coordinato che ha come candidato Andrea Orlando”, ha detto Conte. Parole che vengono commentate con un “bene” da parte dei dem e raccolte anche dagli altri leader del centrosinistra.