C.sinistra: Renzi, ‘alleanza non è confluire nel Pd, manteniamo nostre idee’

Roma, 26 lug. L’alleanza con la sinistra “vuol dire confluire nel Pd, accettare le idee della Cgil sul lavoro, cambiare posizione sulle tasse? Ovviamente no. Manteniamo le nostre idee. L’alleanza si fa tra partiti diversi, che sono gelosi della propria autonomia, ma che trovano punti di caduta sui contenuti. Perché alle prossime elezioni o rivince la Meloni con questa squadra per me non all’altezza, o vince il centrosinistra”. Così Matteo Renzi nella enews.

