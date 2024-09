C.sinistra: Renzi, ‘non è forte Meloni, è divisa opposizione’

agenzia

Roma, 28 set. “Le divisioni del centrosinistra sono il principale sponsor di Giorgia Meloni di questo Paese e noi poggiamo su questo la nostra scelta e non sulla foto a una partita di pallone. Non è forte la Meloni, è debole l’opposizione. Non è unita la maggioranza, è divisa l’opposizione”. Così Matteo Renzi all’assemblea nazionale di Iv. “Questo non è un paese di fascisti ma l’opposizione è fatta di sfascisti che rompono tutto e impediscono di costruire l’alternativa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA