C.sinistra: Renzi, ‘non ho dubbi, ora confronto programmatico a tutto campo’**

Roma, 20 lug. “Io sono abituato a prendermi le mie responsabilità: l’ho fatto dopo il Papeete, l’ho fatto prima di Draghi, l’ho fatto per il Quirinale. L’ho fatto candidandomi e prendendo 210.000 voti mentre altri hanno rifiutato di correre personalmente. Lo faccio anche stavolta sapendo che stare con il centrosinistra ci impone una scelta difficile. Ma il Terzo polo non c’è più, per responsabilità chiarissime. E dunque o si sta con Salvini e Meloni o si costruisce un centrosinistra vincente. Io non ho dubbi sulla scelta”. Così Matteo Renzi nella enews.